Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розкрив секрет приготування ідеальних оладок з цукіні

Новим рецептом відомий кухар поділився на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Ярославський зізнався, що довго мучився з рецептом, який дозволив би зробити по-справжньому смачні оладки з цукіні, однак у нього це нарешті вийшло.

"Виявилося набагато простіше ніж я думав раніше - без віджимань, терок і розповзаючихся результатів", - зазначив кухар.

Для цієї страви знадобиться:

240г цукіні

25г листя шпинату

30г молодий білий лук (можна замінити на ріпчастий)

1 яйце

35 г борошна

4г солі

Кухар також зазначив, що в рецепт можна додати петрушки, кропу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.

Для приготування оладок необхідно нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень і шпинат подрібнити в блендері з плоскими лопатями. Ярославський попередив, що робити це треба тільки до дрібних шматочків, а не до «стану смузі».

Після цього потрібно додати інші інгредієнти, перемішати і обсмажити на антипригарній сковороді або на млинниці, накладаючи продукт не сильно тонко але і не дуже товстим шаром. Потім на середньому вогні оладки потрібно обсмажити до рум'яності з обох сторін (по 3 хвилини).

Після цього кухар рекомендує поставити оладки в духовку на 5 хвилин або ж продовжити смажити на сковороді, але вже під кришкою: по півтори хвилини з обох сторін.

"Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, сиром Філадельфія, з яйцями пашот і з лососем - загалом - як ваша душа забажає! Рекомендую при подачі поливати ароматною і смачною оливковою олією!", - підсумував кухар.

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