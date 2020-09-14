Російського виконавця Філіпа Кіркорова підняли на сміх через новий образ
Як передає Politeka.net, артист опублікував у себе в мережі свіжі фото з літака. Він був одягнений у білі шорти і синю куртку. Поруч з ним стояв брендовий блакитний рюкзак і косметичка в колір сумки. Виконавець дивився у вікно і виглядав втомленим.
"Що може бути краще вранці у понеділок? небо ☁️літак✈️відпустка✈. Готовий до нових пригод! І мчу назустріч їм. Відпочинок з музичними експериментами і сюрпризами», - підписав фото Кіркоров.
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За 20 хвилин фото поп-короля оцінили понад 10 тисяч разів. У коментарях залишили масу приємних слів, але не обійшлося і без критики. Артиста висміяли за блакитну сумочку, яка була схожа на дитячу.
"Крутий", "На пенсію пора Філіп", "одягнений-відпад", "Колір настрою Кіркоров, адже до музики і відпочинку готовий він", "Виходь вже з цього образу"," Ой, ну клас! Так рада за вас і за майбутні експерименти і сюрпризи, щасливого польоту і відмінного проведення часу!", "А сумочка ваша або дітей?", "Всі нині в Луї вітоні) вони мабуть ніяк не оговтаються від скандалу з Рудковською))», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що епатажний Кіркоров помірявся ковбасою з Ургантом, кадри облетіли мережу: "Велика у вас!".
Як повідомляла Politeka, Кіркоров побешкетував на камеру з Артуром Пирожковим і ошелешив заявою: "у тебе так класно це виходить...".
Також Politeka писала, що коронований Філіп Кіркоров постав у новому образі, пафос зашкалює:"на Діда Мороза схожий".