Російського виконавця Філіпа Кіркорова підняли на сміх через новий образ

Як передає Politeka.net, артист опублікував у себе в мережі свіжі фото з літака. Він був одягнений у білі шорти і синю куртку. Поруч з ним стояв брендовий блакитний рюкзак і косметичка в колір сумки. Виконавець дивився у вікно і виглядав втомленим.

"Що може бути краще вранці у понеділок? небо ☁️літак✈️відпустка✈. Готовий до нових пригод! І мчу назустріч їм. Відпочинок з музичними експериментами і сюрпризами», - підписав фото Кіркоров.

За 20 хвилин фото поп-короля оцінили понад 10 тисяч разів. У коментарях залишили масу приємних слів, але не обійшлося і без критики. Артиста висміяли за блакитну сумочку, яка була схожа на дитячу.

"Крутий", "На пенсію пора Філіп", "одягнений-відпад", "Колір настрою Кіркоров, адже до музики і відпочинку готовий він", "Виходь вже з цього образу"," Ой, ну клас! Так рада за вас і за майбутні експерименти і сюрпризи, щасливого польоту і відмінного проведення часу!", "А сумочка ваша або дітей?", "Всі нині в Луї вітоні) вони мабуть ніяк не оговтаються від скандалу з Рудковською))», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що епатажний Кіркоров помірявся ковбасою з Ургантом, кадри облетіли мережу: "Велика у вас!".

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