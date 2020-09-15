Популярний виконавець Філіп Кіркоров пристрасно розцілував свою екс-дружину Аллу Пугачову у всіх на виду

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці Кіркорова і Пугачової в Instagram поділилися архівним знімком, на якому парочка виглядає дуже щасливою. На фото Кіркоров пристрасно цілує примадонну в щоку, а вона, в свою чергу, заплющила очі від задоволення і виставила вперед губки.

Крім цього, фотограф зняв вельми пікантний момент. Поки Пугачова закрила очі, Кіркоров схопив її за бюст.

"Немає дружби після любові. Залишитися друзями просить той, хто любить...",- підписали знімок автори каналу.

За день пост зібрав багато лайків, а в коментарях залишили кілька компліментів.

"Які красиві", " кожен день... Ти розбиваєш мені серце!", "Зайчики", "Супер", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Філіп Кіркоров і Алла Пугачова були в шлюбі з 1994 по 2005 рік. Вони були найвідомішою парою в російському шоу-бізнесі.

Раніше ми писали, що Кіркоров здивував новим епатажним образом. Він прийшов на шоу Івана Урганта разом з репером Давою. Виконавця одягли в золоту мантію і шапку монарха. Наряд став несподіванкою навіть для бувалих фанатів Кіркорова.

Нагадаємо, що епатажний Кіркоров помірявся ковбасою з Ургантом, кадри облетіли мережу: «Велика у вас».

Як повідомляла Politeka, Філіп Кіркоров попередив про велику небезпеку і показав себе лежачого: "Все, на пенсію?".

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