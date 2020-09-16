Відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кардашьян, вразила новим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Модель не соромиться показати себе з різних ракурсів і незмінно дивує стрункою і спортивною фігурою.

При цьому Олена абсолютно не соромиться підкреслювати свої пишні форми провокаційними нарядами, а іноді і зовсім "забуває" про той чи інший предмет гардероба.

На цей раз Омович одягла дуже відкритий чорний топ, майже повністю відкриває її розкішні груди, на голові у моделі капелюх, образ довершують дорогоцінні кольє і ланцюжки на шиї.

"Дуже подобається це фото...Обробка і тони😍а вам?",- написала вона.

Фанати всього за півгодини поставили майже п'ять тисяч лайків і "втопили" знаменитість в захоплених компліментах.

"Размерчик то що треба дуже красиво, все ідеально ❤️❤️❤️мені взагалі подобається Ви просто 🔥 🔥 🔥 🔥 😍 🖤 🙉 😉 👌 шикарно!!!! 👏 😚 Красиве фото 🔥 beautiful очень дуже 😍 клас, хочу вас намалювати💣", - пишуть вони.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

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