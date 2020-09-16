Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, впечатлила новым образом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
Модель не стесняется показать себя с разных ракурсов и неизменно удивляет стройной и спортивной фигурой.
При этом Алена абсолютно не стесняется подчеркивать свои пышные формы провокационными нарядами, а иногда и вовсе "забывает" о том или ином предмете гардероба.
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На этот раз Омович надела очень открытый черный топ, почти полностью открывающий ее роскошную грудь, на голове у модели шляпа, образ довершают драгоценные колье и цепочки на шее.
"Очень нравится это фото...Обработка и тона😍А вам?", – написала она.
Фанаты всего за полчаса поставили почти пять тысяч лайков и "утопили" знаменитость в восторженных комплиментах.
"Размерчик то что надо Очень красиво,все идеально ❤️❤️❤️Мне вообще нравится вы просто🔥🔥🔥🔥 😍 🖤🙉 😉👌 Шикарно!!!! 👏😚 Красивое фото 🔥 Beautiful 🌹💋🔥 😍🔥 Очень😍 Класс, хочу вас нарисовать 💣", – пишут они.
Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.
Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини.