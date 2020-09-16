Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, впечатлила новым образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Модель не стесняется показать себя с разных ракурсов и неизменно удивляет стройной и спортивной фигурой.

При этом Алена абсолютно не стесняется подчеркивать свои пышные формы провокационными нарядами, а иногда и вовсе "забывает" о том или ином предмете гардероба.

На этот раз Омович надела очень открытый черный топ, почти полностью открывающий ее роскошную грудь, на голове у модели шляпа, образ довершают драгоценные колье и цепочки на шее.

"Очень нравится это фото...Обработка и тона😍А вам?", – написала она.

Фанаты всего за полчаса поставили почти пять тысяч лайков и "утопили" знаменитость в восторженных комплиментах.

"Размерчик то что надо Очень красиво,все идеально ❤️❤️❤️Мне вообще нравится вы просто🔥🔥🔥🔥 😍 🖤🙉 😉👌 Шикарно!!!! 👏😚 Красивое фото 🔥 Beautiful 🌹💋🔥 😍🔥 Очень😍 Класс, хочу вас нарисовать 💣", – пишут они.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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