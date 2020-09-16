17 вересня в Україну увірветься атмосферний фронт, який принесе з собою дощі

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, у четвер, 17 вересня, дощі, місцями з грозами, пройдуть на Західній Україні, а також у Вінницькій, місцями Черкаській та Полтавській областях.

При цьому на Півдні, Сході, в Дніпрі та Кропивницькому з районами буде без істотних опадів.

У західних і північних областях підніметься сильний північно-західний вітер. Місцями дійде до штормових значень.

При цьому в цілому по країні погода залишиться теплою. Стовпчики термометрів покажуть до + 25...+30 градусів. У той же час, в тилу фронту – на Заході – почнеться похолодання. Там очікується до +20...+23 градусів.

18 і 19 вересня температура продовжить опускатися все нижче. За словами Діденко, у п'ятницю та суботу в більшості областей похолодає вже до +12...+17 градусів. У неділю збережеться прохолодна погода.

Тепло 18 вересня збережеться тільки на півдні і Південному Сході, де очікується до +20...+24 градусів.

"Заморозки найбільш ймовірні 18 вересня в західних областях, а в ніч на 19-е вересня в більшості областей України, крім південної частини!", - розповіла синоптик.

Вона додала, що 17 вересня в Києві очікується дощ, місцями з грозою. При цьому температура підніметься до + 29 градусів. Очікується, що вітер у столиці посилиться до 15 м/с.

"Така різка зміна погоди може "стукнути" по голові, настрою і змусити стрибати артеріальний тиск", - попередила синоптик.

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