Деяким зіркам доводиться боротися за свою любов, і наперекір всім, зв'язати себе путами шлюбу з дорогою людиною
Познайоммось з парами, які одружилися, незважаючи ні на що.
Британський принц Гаррі і його кохана, колишня актриса Меган Маркл одружилися, попри всі перешкоди. Королева Єлизавета II намагалася напоумити онука, вважаючи, що американська артистка - не пара принцу. Пізніше вже одружені Гаррі і Меган склали з себе королівські обов'язки і вирушили жити якомога далі від рідних принца - в США, пише cosmo.ru.
Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова вийшла заміж за футболіста Дмитра Тарасова всупереч волі батьків. Артистка навіть побралася з тодішнім коханим. Мама Ольги запідозрила недобре, коли у 2012 році мова зайшла про весільний договір. У підсумку батьківське серце не обдурило - шлюб телеведучої й футболіста швидко розпався, а Бузова у всіх інтерв'ю розповідає про зраду колишнього.
Голлівудські зірки Анджеліна Джолі і Бред Пітт офіційно одружилися через роки співжиття. Батьки актора були проти шлюбу сина, вони стверджували, що це не ідеальна пара для Бреда. Батько і мати Пітта говорили про розпусність актриси. Однак пара все ж одружилася, правда, їх шлюб, на жаль, в результаті розпався.
Син російського стиліста Сергія Звєрєва, Сергій, посварився з батьком, дізнавшись від того, що він прийомний. Рідні припинили спілкування.
Відомий перукар стежив за життям чада і був не задоволений тим, що син не знайшов роботу, а також одружився з офіціанткою. Звєрєв не прийшов на весілля, а дізнавшись про швидке розлучення пари реагував позитивно.
Також невдало закінчився і другий шлюб хлопця.
Режисер Федір Бондарчук одружився зі Світланою, попри на вмовляння батьків, адже дівчина була зовсім юною, а також з простої сім'ї. Після 20 років шлюбу пара розлучилася, а Федір одружився з молодою актрисою Пауліною Андрєєвою.
Нагадавши, Меган Маркл і принц Гаррі не догодили американцям, спливли скандальні деталі
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