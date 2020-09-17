Некоторым звездам приходится бороться за свою любовь, и наперекор всем, связать себя узами брака с дорогим человеком

Давайте познакомимся с парами, которые поженились, несмотря ни на что.

Британский принц Гарри и его возлюбленная, бывшая актриса Меган Маркл вступили в брак, несмотря на все преграды. Королева Елизавета II пыталась вразумить внука, считая, что американская артистка - не пара принцу. Позже уже женатые Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности и отправились жить подальше от родных принца - в США, пишет cosmo.ru.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова вопреки воле родителей. Артистка даже обручилась с тогдашним возлюбленным. Мама Ольги заподозрила неладное, когда в 2012 году речь зашла о свадебном договоре. В итоге родительское сердце не обмануло - брак телеведущей и футболиста быстро распался, а Бузова во всех интервью рассказывает о предательстве бывшего.

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт официально поженились спустя годы сожительства. Родители актера были против брака сына, они утверждали, что это не идеальная пара для Брэда. Отец и мать Питта говорили о распутности актрисы. Однако пара все же поженилась, правда, их брак, к сожалению, в итоге распался.

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены... Gepostet von Субботний Рамблер am Sonntag, 14. April 2019

Сын российского стилиста Сергея Зверева, Сергей, поссорился с отцом, узнав от том, что он приемный. Родные прекратили общение.

Известный парикмахер следил за жизнью чада и был не доволен тем, что сын не нашел работу, а также женился на официантке. Зверев не пришел на свадьбу, а узнав о скором разводе пары реагировал положительно.

Также неудачно закончился и второй брак парня.

Сергей Зверев-младший отказался подавать в суд на отца https://globalmsk.ru/news/id/35398 Не секрет, что у известного... Gepostet von Алена Потапова am Freitag, 17. Januar 2020

Режиссер Федор Бондарчук женился на Светлане, несмотря на уговоры родителей, ведь девушка была совсем юной, а также из простой семьи. После 20 лет брака пара развелась, а Федор женился на молодой актрисе Паулине Андреевой.

Светлана и Федор Бондарчук на торжественном коктейле, посвященном открытию бутика Giorgio Armani. Gepostet von BABOCHKA am Mittwoch, 4. Dezember 2013

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали

Как сообщала Politeka, бывший муж Маркл впервые стал отцом, трогательное фото

Также Politeka писала, что проблемы обрушились на Маркл по вине Гарри, скандал набирает обороты