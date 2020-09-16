Що вирішили в уряді

З наступного року щорічне підвищення пенсій відбуватиметься 1 березня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram народного депутата України Олексія Гончаренка.

За його словами, на реалізацію відповідного законопроекту необхідно 4,5 млрд гривень.

Також парламентарій повідомив, що згідно з документом, наступного року пенсійні виплати будуть підвищені для наступних категорій пенсіонерів:

щомісячна компенсаційна виплата до 400 грн пенсіонерам старше 75 років, якщо їх пенсія не перевищує розмір середньої заробітної плати;

щомісячна виплата до 500 грн пенсіонерам старше 80 років, також якщо їх пенсія не більше розміру середньої зарплати.

Уточнюється, що даний законопроект після затвердження Урядом повинна прийняти Верховна Рада України.

Politeka повідомляла, що прожитковий мінімум і мінімальну зарплату запропонували зробити вищою. У Кабміні повідомили про суми в зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті № 4000. Так, Наступного року прожитковий мінімум пропонують підвищити до 2189 грн з 1 січня, 2294 грн - з 1 липня, і 2393 грн - з 1 грудня.

Зокрема, в 2021 році підвищити прожитковий мінімум хочуть для соціальних і демографічних груп населення:

діти до шести років - з 1 січня до 1921 грн, з 1 липня до 2013 грн, з 1 грудня до 2100 грн;

діти від шести до 18 років-2395 грн( Січень), з 2510 грн( липень), 2618 грн (грудень);

працездатні особи-2270 грн (січень), 2379 грн( липень), 2481 грн (грудень);

особи, які втратили працездатність-1769 грн (січень), 1854 грн (липень), 1934 грн (грудень).

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