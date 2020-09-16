Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар не зробила жодних висновків після попередніх перепалок
Про це пише Politeka.net.
Цього разу від скандальної балерині дісталося відомому українському футболісту Сергію Мельнику, який виступає в парі з танцівницею Аделіною Делі.
В рамках третього ефіру шоу "Танці з зірками" Сергій Мельник і Аделіна Делі продемонстрували на паркеті танець ча-ча-ча.
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Але після спекотного виступу футболістові Сергію Мельнику серйозно дісталося від судді Катерини Кухар, яка нещодавно посварилася в прямому ефірі з Ольгою Фреймут.
"Сергію, мені близька ваша історія втрати, і сьогодні я зроблю вам знижку. Припустимо, що ми з Владом (Ямою - ред.) управляємо вами і випадково натиснули не на ті кнопки. Але ви як гарний десерт в еру вірусу - без запаху і смаку. У мене все...",- заявила Кухар, аналізуючи виступ пари.
Футболіст Сергій Мельник не розстерявся і зухвало відповів на критику судді шоу "Танці з зірками".
"Подивився б я, як ви, Катя, грали б у футбол", – з посмішкою заявив він.
Раніше ми розповідали, як Ольга Фреймут поставила на місце Катерину Кухар в ефірі "Танців з зірками".
Примітно, що Ользі Фреймут дісталося від Катерини Кухар другий випуск поспіль, і цього разу екс-ведуча "Ревізора" вже не витримала.
Фреймут порекомендувала балерині Катерині Кухар сходити до церкви замість того, щоб нещадно критикувати непрофесійних учасників на паркеті.
Катерина Кухар, у свою чергу, заявила, що піде до церкви за умови, якщо Фреймут складе їй компанію.
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