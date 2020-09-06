Знаменита українська співачка Анна Седокова влаштувала спекотну зйомку в басейні

По приїзду з відпустки Анна вирішила влаштувати стильну фотосесію прямо в басейні. Анна одягла незвичайний купальник зі шнурівкою на грудях, а також доповнила образ спеціальною накидкою і чорними колготками.

Через незвичайне поєднання тонкої тканини, багато фанатів подумали, що Анна просто одягла сукню, а не новий купальник. Засмагла зірка також доповнила образ масивними сережками-краплями з великими каменями, величезними кільцями і своєю обручкою, яку їй нещодавно подарував Яніс Тімма, а також завершила цибулю яскравим макіяжем з блискітками, вдало відтіняє її бронзову шкіру.

«One and only. ❤️», «Жінку в колготках хтось скинув в басейн», №Аняяяяяя ти що твориш😍», «👍 дуже красиво 😘🌹», «Розкішна👑», «Шикарно👍», «Дуже не зрозуміло, але красиво 😄», «Прекрасна як завжди😻😻😻🔥🔥🔥🔥», «Омайгад😍 Шикарна 🔥🔥🔥❤️», «Вау! Яка шикарна👍 👍 👍", «це купальник, або ж плаття?", "Як же хороша, Ганнуся!!!!!💖 💖 💖 ",- написали користувачі.

Ми також писали, що протягом останнього року Седокова активно просувала в мережі одяг власного бренду. Анна почала активно займатися ним досить давно і тільки останнім часом її одяг став вельми популярний, причому нерідко в костюмах від Сєдокової з'являються зірки українського і російського шоу-бізнесу.

Седокова в розділі Сторі в Instagram в свою чергу показує новинки і кращі образи, щоб привернути ще більше уваги. Цього разу засмагла співачка продемонструвала пікантне вбрання, що складається з топа та спідниці, а також спеціальної хустки.

Анна зазначила, що їй подобається дрібний квітковий принт, а хустинку, який надягають на шию, вона носить як імпровізовану маску. Нагадаємо, в такому орбазі Седокова вперше з'явилася на публіці під час відпочинку з Янісом в Майамі, отримавши масу коментарів на адресу своєї фігури. Причому раніше багато відзначили, що Анна помітно поправилася після відпустки в Майамі.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

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