Популярна виконавиця Анна Седокова похвалилася красою у відвертому ТОПі з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вчора я подивилася фільм за 200 млн доларів. З неймовірними спецефектами, ім'ям великого режисера і величезними очікуваннями. Але мені не дуже сподобалося. Мені, великому критику 😂, здається що режисер, думаючи про масштабне забув про важливе. Про найголовніше, що рухає нас людей. І це не любов, Та я це я це кажу😌. Це хімія", - йдеться в повідомленні.

При цьому, стверджує Сєдокова, саме "тваринні інстинкти" грають в даному питанні ключову роль.

«Ми принюхуємося один до одного як тварини й наші інстинкти змушують нас рухатися. Це не просто декольте або коротка спідниця, це не голий торс або м'язи у хлопця. Вірніше це просто .) Якби головний герой хоч на секунду дійсно заінтерувався героїнею, а не прикривався сюжетом «я повинен врятувати її ребнка» то ймовірно, мені було б цікавіше дивитися», - розповіла вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сдеокова позує в яскравому топі з декольте, який максимально оголює її розкішні форми. Знаменитість задерла при цьому руки, через що її фігура максимально ефектно виглядала в кадрі.

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