Українці стали майже в два рази частіше користуватися мобільним банком при переказі грошей

Про це поінформували в Телеграм-каналі Приватбанку, пише Мінфін.

Так, кожен другий грошовий переказ, який українці протягом 2020 року отримали з-за кордону за допомогою ПриватБанку, був виплачений через мобільний банк Приват24.

У цифрах ситуація виглядає наступним чином: за 8 місяців поточного року частка переказів, отриманих через Приват24, зросла в порівнянні з таким же періодом 2019 з 35% до 48%.

При цьому за цей рік, частка переказів, одержуваних готівкою в касі банку, впала на 13% — з 37% до 24%. Всього на сьогодні через дистанційні канали обслуговування: інтернет-банк, термінали самообслуговування і банкомати банку оплачується 76% іноземних перекладів.

Згідно з даними прес-служби ПриватБанку, з початку 2020 року українці отримали 1,3 млн гривень переказів через сервіси цієї фінустанови (на 14% більше, ніж за той же період минулого року).

У той же час клієнти ПриватБанку продовжують обурюватися раптовими блокуваннями рахунків. Українці описують свої ситуації в розділі з відгуками на сайті Мінфіну.

В одній з останніх скарг клієнт повідомив, що, незважаючи на те, що 20 років є клієнтом ПриватБанку, йому без попередження заблокували рахунок.

"Нещодавно сталася досить неприємна подія. Банк без попередження заблокував рахунок. При спробі зняти кошти, термінал видає попередження, що картка заблокована і потрібно звернутися в будь-яке відділення банку з паспортом та індифікаційним номером. Звернувся, менеджер банку звірила всі дані, зробила кілька фотографій, сказала, що картку розблокують протягом доби. Але минула доба, минуло ще кілька годин, але картку так і не розблокували. Передзвонив на гарячу лінію, менеджер відповіла, що не знає, чому карта не розблоковується. Сиджу чекаю, грошей немає, нерви зіпсовані".

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