Клиенты в недоумении, на каком основании государственный ПриватБанк массово блокирует счета украинцев

Об этом говорится в отзыве, который на тематическом портале Минфин недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк решил заблокировать его зарплатный счет в субботу, когда закрыты отделения банка.

"Звоню в колл-центер и узнаю, что мне нужно с документами подойти в отделение банка для идентификации. Не вопрос… Но ни в субботу, ни в воскресенье ни одно отделение Привата в Киеве не работает!", - возмущается он.

Но сотрудник ПриватБанка так внятно и не объяснил причину блокировку зарплатной карточки.

"Пытаюсь выяснить причину блокировки и отсутствие предупреждения или просьбы о посещении отделения — «… мы не знаем, у нас (бла-бла-бла) программа со сто-пятьсот параметров, вот она решила… Мы можем разблокировать, по телефону, но она у Вас все равно не разблокируется… Вобщем мы афигенный банк", - продолжил он в своем отзыве.

Клиент в недоумении, поскольку ПриватБанк без весомой причины оставил его без денег на целые выходные.

"Спасибо банку за клиентоорентированое обслуживание", - с сарказмом подытожил он.

"Наличие актуальных данных в базе банка является требованием законодательства для возможности корректного обслуживания клиента. В случае, если данные указанные в анкете не менялись, актуализацию можно осуществлять через веб версию Приват24. Ваш вопрос уже рассматривают наши специалисты. По результату с вами свяжется сотрудник банка", - отреагировал на жалобу сотрудник банка в комментариях.

Стоит добавить, что это не единичный случай, когда ПриватБанк блокирует зарплатные счета украинцев. Ежедевно в сети появляются жалобы от клиентов, которых учреждение оставило без денег на неопределенный срок.

Напомним, в ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу.

Как сообщала Politeka, масштабное ЧП в ПриватБанке, украинцы не могут получить доступ к счетам.

Также Politeka писала, что украинцы не могут получить деньги из-за ПриватБанка, появилось объяснение.