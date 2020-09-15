Українська співачка Тіна Кароль продовжує вражати своїми нарядами на концертах і в ролі ведучої " Танців з зірками"

За минулі пару років кар'єра знаменитості почала йти вгору. Зараз Тіна Кароль є незмінним тренером шоу "Голос країни«, випустила кілька кліпів і масу нових пісень, також вважається постійною телеведучою танцювального шоу "Танці з зірками" і активно бере участь у найнесподіваніших проектах.

Тисячі шанувальників вважають її справжньою іконою стилю, адже співачка віддає перевагу не відвертим і яскравим вбранням, а елегантним і стильним. Представляємо вашій увазі топ кращих образів Тіни за останній час.

Якщо ж у повсякденному житті Тіна віддає перевагу жіночним і простим, непримітним вбранням, то на сцені артистка іноді експериментує з екстравагантними образами.

В її гардеробі є і українські бренди: Bevza, theCoat by Katya Silchenko, Flow The Label і Elenareva. На концертах і светстких заходах Тіна незмінно блищить в усі можливих сукнях.

На сторінці Світського життя з цього приводу навіть влаштували ціле обговорення:

"Співачка Тіна Кароль-одна з найстильніших жінок КК шоу-бізнесу. У своїх образах зірка транслює ніжність і стриманість. Але іноді Тіна дозволяє собі додати перчинки. Як вам така Тіна Кароль? 👇», - сказано в повідомленні.

Ось як реагували фанати:

"Так де ж перчинка? Перчинка це легкий присмак, щоб приємно було. А тут ... Справжній перець.🤣 😂 😅 ", "Може вистачить вже пеньюари одягати? Треба більше таких суконь, як на танцях», «мені дуже подобається Тіна Кароль. Вона хороша співачка і красива жінка, але мені не подобається її стиль останнім року. Виглядає вульгарно", " вона в будь-якому образі виглядає як королева☺❤️", «скільки грошей і завжди в ночнушке, це так забавно. Але дуже круто все одно, вона стильна і стримана", " Наша королева ❤️😍" »

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