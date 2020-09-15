Популярна українська співачка Тіна Кароль стала зіркою вересневого номера Vogue UA

Як відомо, цього року співачка відзначатиме 15-річчя своєї музичної кар'єри. Незважаючи на карантин і обмежувальні заходи, у Тіни дуже насичений рік в плані роботи і старту нових проектів. Спеціально для журналу Vogue UA артистка знялася не тільки в чуттєвій фотосесії, але ще розповіла про нову музику, чим любить займатися вдома, як доглядає за сином.

Нову і оригінальну зйомку з Тіною провели в Нью-Йорку, автором якої став фотограф Грег Суолс, а стилістом стала Анна зюрова. Одним з нових і жарких кадрів Тіна вирішила поділитися на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram всього годину тому.

На чуттєвому фото Тіна позувала в стильній сукні з відкритою спиною і акуратними лямками, частина з яких вона розпустила і підняла над собою. Акуратна укладка і вдало підібраний макіяж завершували образ знаменитості.

Фанати не залишилися байдужі:

«Піду-но вийду,там в коридорі десь вогнегасник веселий», «Міс Граціозність🤤🔥», «so beautiful 🔥😍», «Офігєть не встати», «Шикарна 😍😍😍😍», «Фігура просто ВАУ💓😻», «Яка ж Ви ефектна жінка, мені б таку жінку як Ви», «Естетика ❤️», «Сама досконалість🤤», «Просто чудова 😍😭😭😭❤️❤️❤️», «϶ᴛи иɜящныᴇ иɜᴦибы😻», «Запаморочлива ❤», «Рідна моя❤️», «Наскільки ж красива😻», «Подих перехопило трошки 🔥 ❤️».

Раніше Тіна Кароль приміряла розкішну сукню і заінтригувала шанувальників кадрами свого нового кліпу. Найближчим часом зірка представить новий кліп на пісню «знайти своїх».

На опублікованих кадрів Кароль постає в одному з образів, який можна буде побачити на ній в кліпі. Зірка одягнена в елегантну бежеву сукню в обтяжку з глибоким декольте, яке вигідно підкреслює її фігуру. Доповнюють образ високі рукавички з розкішною блискучою вишивкою.

На кадрах можна побачити, як співачка захоплено знімає щось на камеру. Також на одному з фрагментів Кароль лежить на підлозі, а на іншому атакує невідомого чоловіка. Судячи з цих кадрів, шанувальники можуть сподіватися на те, що в кліпі Тіна проявить свою раніше невідому «дику» сторону.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!».