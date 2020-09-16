Борги за комуналку, які під час карантину накопичили українці, списувати не будуть

Про це передає Politeka з посиланням на видання UBR.ua.

За словами голови підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету ВРУ Людмили Буймістер, на сьогоднішній день борги за комунальні послуги досягли рекордних 45 млрд гривень.

"Цього року ситуація нестандартна через рішення, яке було прийнято урядом, щоб дозволити людям не платити за комунальні послуги. Це була опція не накладати штрафні санкції на побутових споживачів за несплату і заборонити їх відключення. Але це призвело до того, що багато споживачів подумали, що це означає, що за комунальні послуги можна не платити", – заявила чиновниця.

На її думку, в майбутньому проблема лише посилиться, проте вже відомо те, що накопичені борги за комуналку українцям доведеться повернути, так як їх не спишуть.

Politeka писала, що в поточному році не всі комунальні компанії України зможуть вчасно подати тепло в будинки українців. Так, стало відомо, що через борги підприємств теплоенергетики початок опалювального сезону під загрозою зриву. Про це попередили в "Нафтогазі". У компанії повідомили, що заборгованість перед нею мають 98 компаній з 60 українських міст.

Для того, щоб не було перебоїв з поставками газу, підприємствам необхідно сплатити не менше 90% отриманого газу. Що ж стосується вартості теплопостачання, то, згідно з оцінками експертів, українці платитимуть за тепло щомісяця за різними тарифами, а подорожчання в пік сезону можливе на 15% у зв'язку з тим, що вартість газу (80% в структурі тарифу на тепло) встановлюється щомісяця, а не на весь опалювальний сезон відразу. Крім того, Кабмін ще в 2019-му прийняв постанову, що дозволяє змінювати тарифи на тепло без тривалого узгодження.

Нагадаємо, що нові тарифи на комуналку, озвучені Суми та важливі умови оплати.

Як повідомляла Politeka, українців доб'ють новими тарифами на комуналку: скільки здеруть за газ, воду і світло.

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців.