Долги за коммуналку, которые во время карантина накопили украинцы, списывать не будут

Об этом передает Politeka со ссылкой на издание UBR.ua.

По словам главы подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета ВРУ Людмилы Буймистер, на сегодняшний день долги за коммунальные услуги достигли рекордных 45 млрд гривен.

"В этом году ситуация нестандартная из-за COVID и решения, которое было принято правительством, чтобы позволить людям не платить за коммунальные услуги. Это была опция не накладывать штрафные санкции на бытовых потребителей за неуплату и запретить их отключение. Но это привело к тому, что много потребителей подумали, что это означает, что за коммунальные услуги можно не платить", – заявила чиновница.

По ее мнению, в будущем проблема лишь усугубится, однако уже известно то, что накопленные долги за коммуналку украинцам придется вернуть, так как их не спишут.

Politeka писала, что в текущем году не все коммунальные компании Украины смогут вовремя подать тепло в дома украинцев. Так, стало известно, что из-за долгов предприятий теплоэнергетики начало отопительного сезона под угрозой срыва. Об этом предупредили в "Нафтогазе". В компании сообщили, что задолженность перед ней имеют 98 компаний из 60 украинских городов.

Для того, чтобы не было перебоев с поставками газа, предприятиям необходимо оплатить не менее 90% полученного газа. Что же касается стоимости теплоснабжения, то, согласно оценкам экспертов, украинцы будут платить за тепло каждый месяц по разным тарифам, а подорожание в пик сезона возможно на 15% в связи с тем, что стоимость газа (80% в структуре тарифа на тепло) устанавливается ежемесячно, а не на весь отопительный сезон сразу. Кроме того, Кабмин еще в 2019-м принял постановление, позволяющее менять тарифы на тепло без длительного согласования.

Напомним, что новые тарифы на коммуналку, озвучены суммы и важные условия оплаты.

Как сообщала Politeka, украинцев добьют новыми тарифами на коммуналку: сколько сдерут за газ, воду и свет.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.