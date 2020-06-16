Відома американська актриса Шерон Стоун ощасливила фанатів, показавши себе справжньою - без макіяжу та прикрас

Так, в цей раз на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився теплий літній кадр, на якому акторка з'явилася в природному вигляді і з щасливою усмішкою на обличчі. 62-річна Шерон з ногами залізла на м'який сірий диванчик у дворі свого будинку разом з подругою.

Зірка з'явилася в одному лише яскраво-синьому купальнику, без тіні збентеження показавши своє тіло - для своїх років актриса виглядає чудово. Варто відзначити, красуня все ще є власницею стрункої фігури і зможе дати фору багатьом молодим. Світле волосся знаменитість зібрала в низький пучок, а образ доповнила модними сонцезахисними окулярами. При цьому на її обличчі грала легка усмішка.

Примітно, що поряд з Стоун на диваничке притулився її домашній улюбленець - білий французький бульдог з темними цятками на морді, а компанію улюбленцю склав другий вихованець тієї ж породи, але вже іншого забарвлення.

Варто відзначити, сонячний кадр зі знаменитістю і подругою викликав чималий ажжиотаж в мережі, адже зірка виглядає правда молодо і доглянуто для своїх років. Шанувальники навіть написали під постом "2 hotties" (Дві чортиці), захоплюючись видом зірки. Подібне, до речі, відзначали і прихильники Алли Пугачової, нещодавно сверкнувшей фігурою в чорному купальнику на відпочинку.

На фан-акаунті з'явився яскравий знімок, зроблений чоловіком співачки під час відпочинку. На представленому кадрі артистка зручно відпочивала на шезлонгу, засмагаючи під палючим сонцем.

При цьому артистка позувала в незвичайному чорному купальнику і такого ж відтінку тапочках з бантами. Алла Борисівна акуратно зав'язала волосся і здивувала фанатів жарким виглядом. При цьому підпис на фан-акаунті вийшла доволі оригінальною:

««Улюблена засмагає 😘 Зняв нишком - не любить, коли її фотографують» ©@maxgalkinru А. П.: «Більше так не роби!!!На перший раз прощаю, на другий раз отримаєш по повній програмі. Спасибі, що не в "білих тапочках"».

Нагадаємо, що 62-річна Шерон Стоун показала, як виглядає насправді: «Сильно постаріла».

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