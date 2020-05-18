Голлівудська зірка Шерон Стоун феєрично повернулася на обкладинку одного з найпопулярніших журналів

Фото, яке було зроблено для португальського Vogue, красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото Стоун чудово виглядає. Візуально вона скинула як мінімум років 20. Враховуючи той факт, що останнім часом зірка сильно постаріла, це фото стало своєрідним поверненням всіма улюбленої Стоун. Звичайно, не обійшлося без хитрощів зйомки і фотошопу. Але результат того вартий.

Актриса була одягнута у брючний костюм і туфлі в чоловічому стилі. Її біле волосся було зачесане назад. Саме з такою зачіскою Стоун довгий час ходила. За день пост актриси зібрав понад 35 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч приємних слів.

«Улюблена казкова», «Чорне і біле назавжди», «Люблю цю атмосферу», «Ти ангел, що спустився з небес», «Ви дивовижна, одного разу я буду схожа на вас», «Вау, дуже круто!», «Вітаю! Чудова Грецька Богиня!», «Королева», «Шерон назавжди», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Шерон Стоун сильно постаріла. Її фото, зроблене під час карантину, стало тому підтвердженням. Актриса була в окулярах для зору, на обличчі були помітні зморшки.

Нагадаємо, що 62-річна Шерон Стоун показала, як виглядає насправді: «Сильно постаріла».

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