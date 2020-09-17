Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів

На фото красуня здалася в рушниках. Одне Сьюзі зав'язала на голові, а другим прикрила свої найпікантніші місця. Модель спеціально залишила одну сідницю оголеною, роблячи кадр максимально жарким. Кортес доповнила образ стильними окулярами, дивлячись прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Привіт, Сьюзі", "Прекрасно", "На добраніч", "матуся", "багата", "Моя прекрасна завжди цікава геній і особистість", "ти дуже хороша матуся", "Mamasita", "зловживання прекрасним", "як ти прекрасна, як квітка", "зняти рушник", "Моя прекрасна любов".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному образі.

На фото Сьюзі здалася в чорних мереживних стрінгах і чорній накидці. Кортес волосся залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальний "горішок". Зірка лежала на білих простирадлах ліжка, а в руках тримала гроші.

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