30-річна російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, заінтригувала особистими кадрами
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Яна опублікувала кадри з літака, після чого поділилася вельми пікантним відео-бумерангом з готельного номера. Кошкіна була без одягу. Принаймні, в кадр потрапили її оголені плечі і частина декольте, прикритого подушкою. Вона лежала на білих простирадлах і показувала то себе, то вид з вікна.
Незважаючи на те, що Кошкіна тільки прокинулася, виглядала вона чудово. Варто відзначити, що телеведуча завжди при повному параді, її важко побачити без макіяжу.
Відзначимо, що після розлучення з Христиною Асмус Гаріку Харламову активно приписують роман з молодою телеведучою. Його нібито бачили з нею на вечірці у дружини Павла Волі Ляйсан Утяшевої. До речі, сама Утяшева недавно сильно вколола Асмус, заявивши в інтерв'ю, що у неї на вечірці Харламов був дуже щасливим. На думку жінки, він не страждає через розлучення.
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Раніше ми писали, що Яна Кошкіна захопила формами в ефектному міні. Дівчина стояла в примірочній, позуючи в неймовірно короткій сукні в квіточку. За словами Кошкіної, в комплект до такої сукні повинні видавати охорону, адже в таких сукнях можна лише хвалитися нижньою білизною.
Нагадаємо, що Яна Кошкіна заінтригувала зізнанням: "мене чекає жаркий...".
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