Відома російська актриса і блогерка Яна Кошкіна вразила спокусливою фігурою в пеньюарі

30-річна красуня, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото зірка постала в досить пікантному образі. Вона стояла перед дзеркалом в кокетливому пеньюарі з леопардовим принтом. Низ вбрання прикрашений чорним мереживом. По фото чітко видно, що актриса помітно схудла. Наряд ідеально підкреслив її фігуру.

"Оглядати околиці...",- підписала фото зірка.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого знімка і тут же засипали її коментарями.

"Яна, коли заміж? Пора народжувати красивих дітей!", "Схудла сильно", "яскрава і чарівна!", "Шик, блиск, розпуста", "Стройняшка!", "Погляд Вовчиці, серце Леопарда", "кішечка", "Ррррр, нещадна пантера.. сама підступна хижачка, Яна.. бережіться", " Лееее, що за персик. Я таких тільки на дереві бачив", - пишуть люди.

Відзначимо, що самі Кошкіна і Харламов чутки про свій роман не підтверджують. Інформація про їхні стосунки почала з'являтися в ЗМІ після новин про розлучення Харламова з актрисою Христиною Асмус.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Яна Кошкіна захопила формами в ефектному міні. Дівчина стояла в примірювальній, позуючи в неймовірно короткій сукні в квіточку. За словами Кошкіної, в комплект до такої сукні повинні видавати охорону, адже в таких сукнях можна лише хвалитися нижньою білизною.

Нагадаємо, оголена "наречена" Харламова розбурхала кадрами на білих простирадлах: в таку легко закохатися.

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