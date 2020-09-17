Архівні фото багатьох зірок стають одкровенням для шанувальників, адже за кілька років популярності вони змінюються до невпізнання

Politeka.net згадувала, як виглядали найпопулярніші зірки сучасності до того, як стати дуже відомими.

Ольга Бузова стала популярною завдяки участі в шоу "Дом-2", яке з часом вона стала вести. Мало хто пам'ятає простушку Бузову, яка намагалася побудувати любов на проекті.

Настя Івлеєва була шатенкою, але обличчя за роки успіху Настя не змінювала. Видно, що риси обличчя красуні практично не змінилися.

А ось Світлана Лобода з моменту ВІА Гри сильно змінилася. Вона стала більш витонченою і жіночною.

Співачка Ані Лорак стала популярною в досить юному віці. Її стиль та імідж за роки кар'єри досить часто змінювався.

Перетворення ще однієї екс-ВІА Гри можна назвати перетворенням бридкого каченяти в прекрасного лебедя. Ні для кого не секрет, що Брежнєва в школі була не дуже симпатичною.

Тіна Кароль на початку кар'єри була досить пухленькою. Співачка і зараз може похвалитися формами, але виглядає більш витончено.

Нова зірка мережі, блогер Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, ще не встигла досягти всенародної слави, але знатно змінила свою зовнішність.

Російська балерина Анастасія Волочкова, на відміну від перерахованих вище зірок, з роками не змогла примножити свою натуральну красу. Навпаки, колеги сварять Волочкову, що вона втратила свій шарм і виглядає жахливо.

Нагадаємо, що втомлена Лорак в машині спантеличила припухлим обличчям без макіяжу:"копія Повалій".

Як повідомляла Politeka, розпатлана Лобода влаштувала спекотні танці в гримерці в одному чорному боді: "рухи кішечки".

Також Politeka писала, що Кароль в домашній обстановці засвітила нове татуювання: "Тіна, нікому не показуй!".