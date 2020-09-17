Архивные фото многих звезд становятся откровением для поклонников, ведь за несколько лет популярности они меняются до неузнаваемости

Politeka.net вспоминала, как выглядели самые популярные звезды современности до того, как стать очень известными.

Ольга Бузова стала популярной благодаря участию в шоу «Дом-2», которое со временем она стала вести. Немногие помнят простушку Бузову, которая пыталась построить любовь на проекте.

Настя Ивлеева была шатенкой, но лицо за годы успеха Настя не меняла. Видно, что черты лица красотки практически не изменились.

А вот Светлана Лобода с момента ВИА Гры сильно изменилась. Она стала более изящной и женственной.

Певица Ани Лорак стала популярной в достаточно юном возрасте. Ее стиль и имидж за годы карьеры достаточно часто менялся.

Преображение еще одной экс-ВИА Гры можно назвать превращением гадкого утенка в прекрасного лебедя. Ни для кого не секрет, что Брежнева в школе была не очень симпатичной.

Тина Кароль в начале карьеры была достаточно пухленькой. Певица и сейчас может похвастаться формами, но выглядит более изящно.

Новая звезда сети, блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, еще не успела добиться всенародной славы, но знатно изменила свою внешность.

Российская балерина Анастасия Волочкова, в отличие от вышеперечисленных звезд, с годами не смогла приумножить свою натуральную красоту. Наоборот, коллеги ругают Волочкову, что она лишилась своего шарма и выглядит ужасно.

Напомним, что уставшая Лорак в машине озадачила припухшим лицом без макияжа: "Копия Повалий".

Как сообщала Politeka, распатланная Лобода устроила жаркие танцы в гримерке в одном черном боди: "Движения кошечки".

Также Politeka писала, что Кароль в домашней обстановке засветила новую татуировку: "Тина, никому не показывай!".