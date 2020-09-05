Всесвітньо відома російська модель Ірина Шейк блиснула розкішною фігуркою в чорній сукні на бретельках

Як передає Politeka.net, 34-річна красуня поділилася архівними кадрами з професійної зйомки. Дівчина була одягнена в чорну сукню білизняного стилю. Вона сиділа на столі, оголивши свої стрункі ніжки. Крім цього, Ірина спустила сукню, оголивши зону декольте, ключиці і плечі. Виглядала модель дуже спокусливо і жіночно.

"Згадуючи», - підписала зірка фото.

За день її фото оцінили понад 260 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Як завжди чудова", "розкішна", «немає Крістіано, немає вечірки», «Богиня», "ти чудова", " ти ідеальна Ірина!", "Колір красивіший", "Ірина ви така красива", "лялька", "Краща", "Королева", "спогади серце змушують битися сильніше", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк прикрасила обкладинку італійського Vogue. Красуня стала однією зі 100 жінок, які з'явилися на інтерактивній обкладинці журналу. Варто відзначити, що модель позувала для журналу практично без макіяжу, її волосся було гладко зачесане.

Додамо, що нещодавно Шейк вирішила кардинально змінити образ, раптово ставши блондинкою. Вона поділилася свіжим фото після перукарні. Варто відзначити, що не всім шанувальникам новий образ зірки припав до смаку.

Нагадаємо, що спокуслива Ірина Шейк постала в образі фатальної блондинки і не прогадала: "нереальна".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк спокусила ідеальною фігурою в мікро-шортах:"заздріть мовчки".

Також Politeka писала, що Ірина Шейк в мереживній білизні сміливо продемонструвала всі свої достоїнства:"еталон краси".