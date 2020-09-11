Відома супермодель російського походження Ірина Шейк блиснула соковитою фігурою в чорному купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. На знімку Ірина позувала в тісному купальнику, який сильно здавив її пишні груди. Красуня вигнулася в спокусливій позі, що зробило фото особливо гарячим. Увагу шанувальників привернули стрункі ніжки моделі та її тонка талія.

Крім цього, у своїх сторіс Ірина поділилася зворушливим знімком з котом. Дівчина зробила селфі, сховавши половину свого обличчя за обличчям тварини. Виглядало фото дуже мило.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк, яка народилася і виросла в Росії, здивувала зовнішнім виглядом на вулиці. Модель вирішила прогулятися по вулиці в дуже коротких шортах, які були схожі на труси. При цьому модель була в толстовці, яка прикрила її форми. На одному з кадрів, які зробили папараці, Ірина підняла толстовку, щоб краще показати свій сміливий вибір.

Крім цього, нещодавно Ірина здивувала шанувальників різкою зміною іміджу. Спекотна брюнетка вирішила змінити колір волосся і стала блондинкою. Варто відзначити, що новий образ припав до лиця 34-річній зірці. Виглядала вона чудово.

Нагадаємо, що Ірина Шейк в мереживній білизні сміливо продемонструвала всі свої достоїнства:"еталон краси".

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