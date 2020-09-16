Знаменитая топ-модель российского происхождения Ирина Шейк порадовала поклонников ярким снимком

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Модель была одета в спортивный костюм и туфли на каблуке. Красотка сфотографировала себя снизу, чтобы показать все свои достоинства. Изюминкой образа стал короткий топ, который открыл взгляду плоский животик звезды.

За полдня пост модели собрал более 180 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество восторженных отзывов.

«Ирина супер», «Как это возможно вообще?? У меня с такого ракурса будут ляжки и два подбородка», «Иришка Шайхлисламова любовь всей моей жизни», «Королева Ирина», «Удивительная», «Ирина, здорово получилось! Ноги бесконечные!», «Она в туфлях или мне кажется?», «Моя любовь», «Фото класс!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк порадовала колоритными осенними образами. Красотка приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала, в котором предстала в очень крутых и стильных нарядах. На одном из снимков модель позировала в теплом боди с большим воротником. Также красотка предстала в нежном женственном наряде с кружевами нейтральных оттенков.

Напомним, что роскошная Ирина Шейк спустила платье, обнажив самые сладкие места: «Королева».

Как сообщала Politeka, аппетитная Ирина Шейк изогнулась в одном белье и взбудоражила фантазии: "В жар кидает".

Также Politeka писала, что сочная Ирина Шейк сжала бюст тугой тканью и прогнулась ради пикантного фото: никто не устоит.