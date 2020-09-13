Відома модель Ірина Шейк вразила розкішним образом у спальні

Як пише Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в "Instagram" спекотне фото, на якому постала в одній нижній білизні.

Вона зробила селфі на тлі ліжка в яскравому мереживному комплекті. Ірина Шейк сперлася, ймовірно, на стіну і злегка зігнулася, продемонструвавши ідеальну талію і пружні стегна.

У коментарях користувачі соціальної мережі просто засипали модель компліментами і поділилися своїми позитивними емоціями від побаченого, адже видовище збуджує фантазію:

"Мій персик. Дуже гаряче"; "Найкрасивіша модель на планеті"; "Яка ж Ви ідеальна😍 😭"; "Просто богиня"; "У мене такий же комплект білизни ! Лямочки дуже зручні ! І ви Ірина прекрасні ♥️🔥"; "Бредлі Купер і CR7 повинні бути не в своєму розумі; я все ще намагаюся зрозуміти це ... зауважте, у неї є дитина 🔥"; "Королева"; "Моя улюблена модель. Неймовірна Ірина"; " Серйозно ... Що це за ципочка !?"; "Ірина передплатників в жар кидає 🔥 🔥 літо пішло - Ірина прийшла❤️"; "ох, навіть при тому, що у неї тіло великої леді, вона все одно мила"; "Йде Іринка,а мужики так і падають, і самі в штабелі вкладаються)))))😃😃😃😃".

Нагадаємо, що Ірина Шейк в мереживній білизні сміливо продемонструвала всі свої достоїнства:"еталон краси".

Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала топ кращих осінніх образів і підкорила спекотним виглядом: "смачні губки".

А ще Politeka повідомляла, що розкішна Ірина Шейк спустила сукню, оголивши найсолодші місця:»Королева".