Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом чергової солодощі
Як повідомляє Politeka.net, рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Глинська розповіла, як приготувати таке печиво. При цьому вона повідомила, що готується така смакота просто.
"Доброго ранку, друзі!😉 Вирішила з ранку додати фарб новому дню! 🌈 Давайте сьогодні приготуємо печиво 🍪, одне з моїх улюблених,»Лимон-кокос"? 🍋 🥥 Тісто для печива готується швидко, а випікається менше 20 хвилин", – написала Єлизавета.
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Необхідні продукти: 150 г борошна
100 г цукру
1 яйце (50 г)
цедра одного лимона
4 г розпушувача
50 г кокосової стружки
100 г вершкового масла (помадки)
жовтий барвник
цукрова пудра
Як приготувати печиво "Лимон-кокос":
Збиваємо розм'якшене вершкове масло з цукром кілька хвилин: воно повинно трохи збільшитися в обсязі і посвітлішати.
У масляну помадку додаємо яйце і продовжуємо збивати.
З'єднуємо всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, кокосову стружку, цедру лимона, барвник (за бажанням).
Готове тісто обертаємо в харчову плівку і прибираємо в холодильник на годину.
З остиглого тіста формуємо невеликі кульки, укладаємо їх на пергамент.
Печиво буде трохи рости, тому необхідно залишити невелику відстань між кульками.
Посипаємо цукровою пудрою і випікаємо при температурі 160°С 15-17 хвилин.
"А Ви яке печиво найбільше любите?"–- запитує своїх шанувальників переможниця "Майстер Шеф".
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