Готуються просто, на смак – смакота!

Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом чергової солодощі

Як повідомляє Politeka.net, рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Глинська розповіла, як приготувати таке печиво. При цьому вона повідомила, що готується така смакота просто.

"Доброго ранку, друзі!😉 Вирішила з ранку додати фарб новому дню! 🌈 Давайте сьогодні приготуємо печиво 🍪, одне з моїх улюблених,»Лимон-кокос"? 🍋 🥥 Тісто для печива готується швидко, а випікається менше 20 хвилин", – написала Єлизавета.

Необхідні продукти: 150 г борошна

100 г цукру

1 яйце (50 г)

цедра одного лимона

4 г розпушувача

50 г кокосової стружки

100 г вершкового масла (помадки)

жовтий барвник

цукрова пудра

Як приготувати печиво "Лимон-кокос":

Збиваємо розм'якшене вершкове масло з цукром кілька хвилин: воно повинно трохи збільшитися в обсязі і посвітлішати.

У масляну помадку додаємо яйце і продовжуємо збивати.

З'єднуємо всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, кокосову стружку, цедру лимона, барвник (за бажанням).

Готове тісто обертаємо в харчову плівку і прибираємо в холодильник на годину.

З остиглого тіста формуємо невеликі кульки, укладаємо їх на пергамент.

Печиво буде трохи рости, тому необхідно залишити невелику відстань між кульками.

Посипаємо цукровою пудрою і випікаємо при температурі 160°С 15-17 хвилин.

"А Ви яке печиво найбільше любите?"–- запитує своїх шанувальників переможниця "Майстер Шеф".

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