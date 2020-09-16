В силу вступила постанова Нацбанку України, що регламентує відкриття і закриття рахунків, а також вилучення коштів

Окремі норми постанови НБУ №129 насторожили фахівців.

Зокрема, одна з норм забороняє банку закрити рахунок клієнта, у разі якщо на ньому є заморожені кошти. Адже, якщо банк не може закрити рахунок із замороженими грошима, то кошти можуть фактично "зависнути" навічно і українці не зможуть ними скористатися.

Відзначимо, останнім часом клієнти банків стали частіше скаржитися на те, що фінцчрежденія регулярно блокують транзакції. На даний момент лідерство за кількістю таких скарг утримує ПриватБанк, який обслуговує понад 20 млн рахунків фізичних осіб.

Зокрема, один з незадоволених клієнтів обурився на сайті Мінфіну, що ПриватБанк без попередження заблокував відразу дві карти, на одну з яких приходила пенсія.

"10.09.20 банк без будь-яких пояснень заблокував обидві карти «універсальну» і «пенсійну». Пояснювати будуть через 8 робочих днів. Боргів немає, кредит не брав, співробітники радять утриматися від їжі, з дому не виходити і нічого ніде не купувати, - повідомив клієнт. - Що треба робити Пенсіонеру якщо немає готівки? Про яке зберігання заощаджень в банку може йти мова? Хто може забирайте і біжіть. Зберігайте краще під матрацом, хоч щось залишиться. Зателефонувати на гарячу лінію не можна. Співробітники банку заблокували мій телефон".

Раніше ми повідомляли, НБУ анонсував нововведення, які торкнуться ринку електронних грошей. У повідомленні держрегулатора йдеться, що ринок електронних грошей гармонізували із законодавством України та ЄС у сфері здійснення фінансового моніторингу.

Відтепер є необхідність ідентифікації користувачів електронних грошей. Банківські установи зобов'язані здійснювати заходи щодо належної перевірки користувачів електронних грошей, у тому числі їх ідентифікацію та верифікацію, у тому числі як і при відкритті рахунків у банках.

Нагадавши, ПП з банківськими картами українців, ПриватБанк вже попередив: "активувати не можна..."

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