Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак викликала фурор особистими фото з готельного номера

Як передає Politeka.net, кілька нічних кадрів Ксенія опублікувала у себе в Instagram. На фото трохи втомлена і пом'ята Собчак в леопардовій сукні робить селфі, лежачи на ліжку. Красуня позує і намагається виглядати спокусливо.

"Сочинські ночі", - підписала фото Собчак.

За півдня пост красуні зібрав понад 50 тисяч лайків. У коментарях Ксенію запідозрили в тому, що вона на фото п'яна. Крім цього, шанувальники стали хвалити квітучу телеведучу, радіючи за її особисте щастя.

"Прибухнула? Ну і правильно", "Ксенія, виглядаєте як зацілована школярка:) заздрю! Так тримати!", "Любов прикрашає людину", "як завжди - чарівна, мені ну дуже подобається і стиль, і зовнішність", "відразу видно розслабилася! Молодець", «Пьяненька», «Напідпитку?", "Пом'ята", "Ксюха, як же тобі любов пасує!", "Яскрава, натуральна! Образ нагадав Брітні Спірс чомусь", "Ксенія, йдіть спати) вже 2 ночі", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що днями Собчак відсвяткувала першу річницю зі своїм першим чоловіком Костянтином Богомоловим. Шанувальники і колеги в захваті від того, як Ксенія змінилася за цей рік.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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