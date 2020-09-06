Популярна телеведуча Ксенія Собчак постала перед фанатами в новому образі

Про це пише Politeka.net.

Спекотне фото російська зірка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Так, 38-річна телеведуча Ксенія Собчак постала в "серйозному" образі, примірявши на себе діловий костюм.

Для ефектності зірка випрямила волосся і зробила яскравий макіяж.

"Ну дуже ділова ковбаса готується до чергового відрядження! Обожнюю ділові костюми по вихідних", - підписала вона нове фото в своєму Instagram.

Перетворення Ксенії Собчак припало до душі шанувальникам. Деякі відзначили, що їй йде діловий стиль. Але були і такі коментатори, які звинуватили телеведучу в "зірковій хворобі".

"Високо занадто ніс задерла", "Крута! І краватка в тему", "красуня", "Класна! Яскрава! Іскрометна!", "Стильна леді", " Ах, люблю Діловий одяг, але вийшла на нову роботу в карантин, і так і не була в офісі, всі з дому. У Барселоні скоро всі перейдуть на віддалену роботу, відчуваю", " Обожнюю...", "Красуня", "Негіднику все до лиця", "Наша улюблена", "Офігенна Ксюша!",- написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Собчак потрапила в подібний релігійний скандал.

На одному з фото, опублікованих в Instagram, Ксенія постала в сережках-іконах із зображенням Ісуса Христа. Фото влаштувало справжній вибух у мережі. Ситуацію прокоментував представник Православної церкви, голова Патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.

За його словами, за таке богохульство світська левиця "погано кінчить".

Нагадавши, Собчак у сукні-балахоні не змогла приховати животик, Богомолов світиться від щастя.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак "втратила" ліфчик по дорозі до Богомолова.