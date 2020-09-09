Знаменитий російський актор Михайло Боярський жив свого часу в одній парадній з сім'єю Ксенії Собчак в Санкт-Петербурзі

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію, розміщену в соціальних мережах.

Так в одному з пабліків в Instagram з'явилося раритетне фото, на якому видно застілля в одній з квартир.

На кадрі-молодий чорноусий і чорнявий Боярський без своєї знаменитої капелюхи. Актор радісно посміхається, інші гості дивляться на нього з обожнюванням.

За столом сидить юна Ксюша Собчак, хтось із присутніх ставить їй "ріжки". Стало відомо, що подібні спільні посиденьки влаштовувалися досить-таки часто.

Користувачам сподобалася ця фотографія, вони відзначили це в численних коментарях.

"Обожнюю вас💐❤️ Пора-пора-порадуемся на своем веку, Красуні та кубку, щасливого клинку! Михайло Боярський - ти класний! Найромантичніший артист СРСР🤠 ✊ вона вже тоді прибухувала?😂 І собчак?) 🎉 😍 ❤ ️ "Тисяча чортів дорогий наш чоловік!💖 Здоров'я вам Сибірського і всього самого найкращого! Спасибі🌹, - пишуть вони.

Politeka писала, що російська журналістка, ведуча і екс-кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак розповіла про розлучення з Максимом Віторганом. За словами Ксенії, рішення про розлучення далося їй болісно, а перед розставанням її "штормило" майже цілий рік.

"Тобі хочеться в одних гостях час проводити, а йому це не подобається... Максим говорив:"Це не моя компанія". Йому подобалася своє проведення часу: пісні під гітару біля багаття, шашлики, Анекдоти. Мені перший рік або два це подобалося, потім я вичерпала це для себе. У якийсь момент сказала:" Не можу більше слухати ці пісні під гітару, я вже знаю весь репертуар", – розповіла знаменитість.

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