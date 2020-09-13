Популярна телеведуча Ксенія Собчак підкорила шанувальників пристрасним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася кадром з весілля. На фото Собчак в пікантному прозорому корсеті притулилася до чоловіка.

"Люблю тебе, @konbog75! Ти дав мені найголовніше-відчуття того, що я не на самоті так «дивно» дивлюся на цей світ. Нас двоє. Спасибі за перший рік нашого сімейного життя і за щастя", - підписала фото Собчак.

У коментарях Ксенії залишили приємні слова, але не обійшлося без критики їх пари.

"Прекрасно", "Вітаю! Ваша любов ніби сяйвом вкрила вас! І ви обидва стали світити ще яскравіше!", "Да уж, погляд на світ з катафалка не кожен може дати)», «не люблю такі сім'ї», «Костянтин скоро пошкодує, тому що він у Собчак не перший і не останній», «Пам'ятаю, як побачила ваше весілля, це був шок, звичайно", "Ксенія, Ви так розцвіли в цьому шлюбі, просто світіться! Прекрасна пара, дай вам Бог довгих років спільного щасливого життя", - пишуть користувачі мережі.

Додамо, що Богомолов також опублікував зворушливий пост, присвячений дружині.

"Ми і зараз такі. Завмерли так - і так і живемо. Все що потрібно знати про цей рік і всі наші роки. Моя блискавка, таємниця і серце. Назавжди", - написав він.

Нагадаємо, що трагічна загибель екс-коханого Ксенії Собчак: "це була найкрасивіша пара".

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