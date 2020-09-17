Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про свою справу

На кадрах Демі позує в кольоровій сукні з великим декольте, яке утворилося завдяки розстебнутій блискавці. Можна помітити, що Роуз не одягала білизну, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня взялася за волосся рукою, які виявилися розпущеним. Дівчина тільки спустилася сходами і без сорому демонструвала пишних "подружок", які так і випирали з вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Займаюся своєю справою", - підписала фото Роуз.

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Фанати поставили понад 187 тисяч лайків і написали коментарі: 

"Моя красуня", "цікаво, хто подумав про твій підпис", " якого біса!", "Це гаряче", "любов всього мого життя", "прекрасна королева", "Прекрасна посмішка", "чудова і гаряча", " побачте мене хоч раз ...", "Як прекрасна Демі", " ВОУ ВОУ! Досить міс".

Повідомлялося, що відома модель Демі Роуз похвалилася сонячним образом в новому бікіні.

Цього разу яскраво-помаранчевий купальник без принтів і зайвих зав'язок привернув увагу фанатів своїм кольором. На фігурі засмаглої красуні він виглядав особливо вдало, тому сотні коментарів не змусили себе чекати.

Нагадавши, Демі Роуз в прозорій білизні вразила ідеальними вигинами

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