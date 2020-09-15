25-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз в очередной раз заставила поклонников истекать слюной, глядя на ее аппетитные формы
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в экстремальном мини персикового оттенка.
Так, пышнотелая Деми растянулась в гамаке, игриво ухватившись пальцем за лямку купальника. Девушка сильно потянула за веревочку, рискуя обнажить огромные прелести.
Кроме этого Роуз решила продемонстрировать миру свою выдающуюся пятую точку. Модель повернулась к камере спиной, сидя на коленях в том же гамаке, положив руки на пояс и натянув плавки. Деми кинула томный взгляд через плечо, приоткрыв ротик.
"Ей понравится, когда она будет готова 🧡", - подписала эти снимки британская сердцеедка.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное: от такого точно никто не останется равнодушным.
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"У тебя отличное идеальное тело"
Ранее мы сообщали, Деми с обворожительной улыбкой похвасталась объемными формами в купальнике с оборками. Девушка облокотилась на деревянную ограду, продемонстрировав пышный бюст, плоский животик и крутые бедра.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.