25-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз в очередной раз заставила поклонников истекать слюной, глядя на ее аппетитные формы

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в экстремальном мини персикового оттенка.

Так, пышнотелая Деми растянулась в гамаке, игриво ухватившись пальцем за лямку купальника. Девушка сильно потянула за веревочку, рискуя обнажить огромные прелести.

Кроме этого Роуз решила продемонстрировать миру свою выдающуюся пятую точку. Модель повернулась к камере спиной, сидя на коленях в том же гамаке, положив руки на пояс и натянув плавки. Деми кинула томный взгляд через плечо, приоткрыв ротик.

"Ей понравится, когда она будет готова 🧡", - подписала эти снимки британская сердцеедка.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: от такого точно никто не останется равнодушным.

"Осыпая тебя любовью 💕"

"Могу я иметь такое же тело? 😍"

"я люблю твой стиль🔥🌷"

"У тебя отличное идеальное тело"

"Деми, ты очень красивая. Когда я смотрю на тебя, я вижу, какая ты божественная 😍 " Ранее мы сообщали, Деми с обворожительной улыбкой похвасталась объемными формами в купальнике с оборками. Девушка облокотилась на деревянную ограду, продемонстрировав пышный бюст, плоский животик и крутые бедра. "Вауууу", "Самая красивая", "Лучшая", "Нереальная 😍", "Сладкая", "Кто угодно хочет веселья 💋", "Красивая милая ♥ ️", "Прекрасная королева 🔥🔥🔥", "Медовый пирог 🔥", "Мечтательная красота🦋", "Божественный нектар ✨🌕", - отреагировала армия поклонников.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.