Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о своем деле

На кадрах Деми позирует в цветном платье с большим декольте, которое образовалось благодаря расстегнутой молнии. Можно заметить, что Роуз не надевала белье, а образ дополнила стильными очками. Красотка взялась за волосы рукой, которые оказались распущенными. Девушка только спустилась по ступеньками и без стыда демонстрировала пышных "подружек", которые так и выпирали из наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Занимаюсь своим делом", - подписала фото Роуз.

Фанаты поставили более 187 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя красавица", "Интересно, кто подумал о твоей подписи", "Какого черта!", "Это горячо", "Любовь всей моей жизни", "Прекрасная королева", "Прекрасная улыбка", "Великолепная и горячая", "Заметьте меня хоть раз ...", "Как прекрасна Деми", "ВОУ ВОУ! Довольно мисс".

Сообщалось, что известная модель Деми Роуз похвасталась солнечным образом в новом бикини.

В этот раз ярко-оранжевый купальник без принтов и лишних завязок привлек внимание фанатов своим цветом. На фигуре загорелой красотки он смотрелся особенно удачно, поэтому сотни комментариев не заставили себя ждать.

Напомним, Деми Роуз в прозрачном белье поразила идеальными изгибами

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