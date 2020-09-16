України, не маючи досвіду роботи, можуть заробляти до 20 тисяч на місяць

Про це пише Обозреватель.

Сьогодні без особливих зусиль можна знайти сотні вакансій, куди потрібні люди без спеціальних навичок. Найчастіше без досвіду готові взяти офіціантом, продавцем, адміністратором і т. п.

Серед особливих умов для працівників без досвіду-навчання і випробувальний термін. Скільки він триватиме-залежить від вакансії і вашої здатності до навчання. Але роботодавці можуть можуть навчити співробітника навіть за один день.

Але потенційним співробітникам краще відразу уточнити, чи буде оплачуватися стажування та навчання. Якщо ж роботодавець сам зажадає від вас гроші за навчання, то з ним краще відразу попрощатися.

Експерти також склали добірку правил "першого знайомства з роботою":

Вивчення відгуків про компанію від працівників;

Відразу уточнити розмір зарплати і терміни виплат. Якщо роботодавець йде від відповіді, це повинно насторожити.

до початку роботи краще підписати договір або просто письмово зафіксувати домовленості, обговорені з начальником, адже це буде підставою для звернення до суду.

оцінити своє враження від бесіди з роботодавцем;

попросіть екскурсію по офісу і подивіться, щоб оцінити колектив;

влаштувати неформальний діалог про умови роботи у людей "на курилці".

За даними сайтів з пошуку роботи, зараз новачкам в середньому готові платити по 12-13 тисяч на місяць. Але можна заробляти і більше грошей. Наприклад, роботодавці готові надавати своїм співробітникам відсоток від прибутку. А з чайовими українці можуть заробляти і по 20 тисяч гривень.

Але українцям також радять обходити стороною оголошення, де обіцяють заробіток в соціальних мережах за кілька годин. Швидше за все, це фінансова піраміда, куди потрібно запрошувати інших людей.

Людина постить, наприклад, у своєму Instagram повідомлення про вигідну роботу і фотографії "розкішного життя", і одночасно пише людям в особисті повідомлення, пропонуючи йому продати "послуги для заробітку" за 400 гривень.

Експерти запевняють, що цю інформацію можна легко знайти у вільному доступі і не обов'язково комусь платити за це гроші.

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