Відома українська телеведуча Леся Нікітюк насмішила фанатів кумедним роликом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.
Так, на ролику Леся, мило посміхаючись, підносить до рота чашку з каппучино. Відпивши напій і відвівши чашку, ведуча демонструє фанатам забруднене вершками обличчя.
На знаменитості - відвертий бюстгальтер рожевого кольору, що не приховує апетитні груди ведучої. Судячи з геолокації, Леся знаходиться в Кемері (Туреччина).
"Good morning 😋 я вже поринула😁", - підписала відео Леся Нікітюк.
Сварка в Королівському палаці: спливла правда про конфлікт Міддлтон і Єлизавети II, "замішана Маркл..."
Посивілий Мітяй зі "Сватів" підшукав нову роботу і здивував зовнішністю: як зараз виглядає Добринін
Безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців: "Тіночка, сховай свої прищики"
Меган Маркл, яка округлилась, заткнула за пояс Кейт Міддлтон: деталі ефектного повернення
Фанатам сподобався жартівливий ролик, про що вони негайно повідомили в коментарях.
"🖤 Лесяяяя, що за купальник ? 😍 😂👍 👍😉🌹🌹Ну, Леся як завжди👏👍🔥 😂😂😂 Леся😂 Capuciinoooo 😃😃😃 Ви зробили мій ранок ))) 😂😂😂 Хороший макіяж Крута жіночка 💯👌🤘 Поринула в чашку! _a_alexandrovih_16 💝💝💝💝😍😍😍", – пишуть вони.
Переглянути цю публікацію в Instagram
Politeka писала, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою у відвертій сукні.
"Красуня повернулася!"- йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Нікітюк позує в сукні, схожій на те, в якому у фільмі "Красуня" актриса Джулія Робертс.
Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадром знаменитість поділилася у себе в сторіс.
Нагадаємо, спекотна Нікітюк позбулася ліфчика і звела з розуму розкутою позою.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк прикрила бюст пір'ям і викликала фурор у Туреччині.
Також Politeka писала, що спекотна Леся Нікітюк похвалилася своїм соковитим кавуном у рожевому бікіні:"найсолодше".