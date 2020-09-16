Відома українська телеведуча Леся Нікітюк насмішила фанатів кумедним роликом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Так, на ролику Леся, мило посміхаючись, підносить до рота чашку з каппучино. Відпивши напій і відвівши чашку, ведуча демонструє фанатам забруднене вершками обличчя.

На знаменитості - відвертий бюстгальтер рожевого кольору, що не приховує апетитні груди ведучої. Судячи з геолокації, Леся знаходиться в Кемері (Туреччина).

"Good morning 😋 я вже поринула😁", - підписала відео Леся Нікітюк.

Фанатам сподобався жартівливий ролик, про що вони негайно повідомили в коментарях.

"🖤 Лесяяяя, що за купальник ? 😍 😂👍 👍😉🌹🌹Ну, Леся як завжди👏👍🔥 😂😂😂 Леся😂 Capuciinoooo 😃😃😃 Ви зробили мій ранок ))) 😂😂😂 Хороший макіяж Крута жіночка 💯👌🤘 Поринула в чашку! _a_alexandrovih_16 💝💝💝💝😍😍😍", – пишуть вони.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Леся Нікітюк (@lesia_nikituk) 15 Сен 2020 в 11:43 PDT

Politeka писала, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою у відвертій сукні.

"Красуня повернулася!"- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Нікітюк позує в сукні, схожій на те, в якому у фільмі "Красуня" актриса Джулія Робертс.

Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадром знаменитість поділилася у себе в сторіс.

Нагадаємо, спекотна Нікітюк позбулася ліфчика і звела з розуму розкутою позою.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк прикрила бюст пір'ям і викликала фурор у Туреччині.

Також Politeka писала, що спекотна Леся Нікітюк похвалилася своїм соковитим кавуном у рожевому бікіні:"найсолодше".