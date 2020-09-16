Відома російська співачка Алла Пугачова зворушила шанувальників, показавши архівний знімок

Фото з'явилося на сторінці одного з фан-груп Примадони в Instagram, передає Politeka.

На знімку співачка одягнена в чорну коротку сукню, що відкриває стрункі ноги Алли, в руках у неї мікрофон, з чого можна зробити висновок, що на кадру відображено один з численних виступів співачки.

"Я ніколи не ставилася до того, що роблю, як до роботи. Мені потрібно, щоб задоволення було. Коли є експеримент, імпровізація - мені цікаво",- цитує фан-група виконавицю.

Шанувальники оцінили образ свого кумира, поставивши безліч лайків і залишивши коментарі. Причому, багато з них порівнюють співачку з відомою радянською і російською актрисою Людмилою Гурченко родом з Харкова.

"Живіть сьогоденням ви спірі Гурченко ви змиріться, зараз покоління блін..я спочатку на Гурченко подумала😢плиз👏🙌 ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👍 👍🌸дуже добре виглядаєте! 👏😍❤️💐💐💐 👏👏👏🤘👍❤️❤️💐 Є схожість с. Гурченко! Супер зірка👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 на Гурченко схожа тут... 👸 👑 💖 💖 💖 🌹 🌹 🌹 Мабуть ні їсти ні пити вже так не може. Зде ь схожа на Гурченко", - пишуть вони.

Politeka писала, що відома російська співачка Алла Пугачова зворушила шанувальників, показавши архівний знімок з пологового будинку.

"Зворушливе фото", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Пугачова позує з дочкою на руках, яку закутали в пелюшку. На задньому тлі видно її щасливого чоловіка-шоумена і актора Максима Галкіна.

71-річна співачка Алла Пугачова одним фото змусила мережу про себе говорити. Знімок зірки опублікували на одній з її фан-сторінок в Instagram. У кадрі Примадонна позувала на щаблях монументальної будівлі біля незвичайної статуї.

Алла Борисівна підкреслила свою прекрасну форму вузькими синіми джинсами і легкою курточкою в тон. Також на ній була чорна футболка і такого ж кольору стильні черевики. Волосся співачка підняла темною пов'язкою, а частину обличчя приховала модними сонцезахисними окулярами. В руках знаменитість тримала сумочку прямокутної форми. Розкішний лук Алла Борисівна доповнила темно-червоною помадою на губах.

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