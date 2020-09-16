Известная российская певица Алла Пугачева растрогала поклонников, показав архивный снимок

Фото появилось на странице одной из фан-групп Примадоны в Инстаграм, передает Politeka.

На снимке певица одета в черное короткое платье, открывающее стройные ноги Аллы, в руках у нее микрофон, из чего можно сделать вывод, что на кадра запечатлено одно из многочисленных выступлений певицы.

"Я никогда не относилась к тому, что делаю, как к работе. Мне нужно, чтобы удовольствие было. Когда есть эксперимент, импровизация – мне интересно", – цитирует фан-группа исполнительницу.

Поклонники оценили образ своего кумира, поставив множество лайков и оставив комментарии. Причем, многие из них сравнивают певицу с известной советской и российской актрисой Людмилой Гурченко родом из Харькова.

"Живите настоящиям Вы спири Гурченко Вы смиритесь, сейчас поколение Блин..я сначала на Гурченко подумала😢плиз👏🙌 ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👍 👍🌸Очень хорошо выглядите! 👏😍❤️💐💐💐 👏👏👏🤘👍❤️❤️💐 Есть сходство с. Гурченко! Супер звезда👏👏👏👏👏👏👏👏👏 На Гурченко похожа здесь... 👸👑💖💖💖🌹🌹🌹 Видимо ни кушать ни пить уже так не может. Зде ь похожа на Гурченко", – пишут они.

Politeka писала, что известная российская певица Алла Пугачева растрогала поклонников, показав архивный снимок из роддома.

"Трогательное фото", - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Пугачева позирует с дочерью на руках, которую закутали в пеленку. На заднем фоне видно ее счастливого супруга – шоумена и актера Максима Галкина.

71-летняя певица Алла Пугачева одним фото заставила сеть о себе говорить. Снимок звезды опубликовали на одной из ее фан-страничек в Инстаграм. В кадре Примадонна позировала на ступенях монументального здания возле необычной статуи.

Алла Борисовна подчеркнула свою прекрасную форму узкими синими джинсами и легкой курточкой в тон. Также на ней была черная футболка и такого же цвета стильные ботинки. Волосы певица приподняла темной повязкой, а часть лица скрыла модными солнцезащитными очками. В руках знаменитость держала сумочку прямоугольной формы. Роскошный лук Алла Борисовна дополнила темно-красной помадой на губах.

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