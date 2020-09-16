У поточному році не всі комунальні компанії України зможуть вчасно подати тепло в будинки українців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на матеріал, опублікований виданням ZIK.

Так, стало відомо, що через борги підприємств теплоенергетики початок опалювального сезону під загрозою зриву. Про це попередили в "Нафтогазі". У компанії повідомили, що заборгованість перед нею мають 98 компаній з 60 українських міст.

Також з'явився список підприємств, які опинилися під загрозою зриву своєчасного старту майбутнього опалювального сезону.

Для того, щоб не було перебоїв з поставками газу, підприємствам необхідно сплатити не менше 90% отриманого газу.

Що ж стосується вартості теплопостачання, то, згідно з оцінками експертів, українці платитимуть за тепло щомісяця за різними тарифами, а подорожчання в пік сезону можливе на 15% у зв'язку з тим, що вартість газу (80% в структурі тарифу на тепло) встановлюється щомісяця, а не на весь опалювальний сезон відразу.

Крім того, Кабмін ще в 2019-му прийняв постанову, що дозволяє змінювати тарифи на тепло без тривалого узгодження.

Представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан вважає, що в грудні-лютому газ може подорожчати від 5,8 до 7 грн за кубометр. При такому подорожчанні газу тарифи на опалення зростуть приблизно на 15-16%. Якщо в жовтні за опалення однокімнатної квартири треба буде заплатити близько 1,1 тис.гривень, то в грудні за цю ж квартиру прийде платіжка в 1,2-1,3 тис. грн.

Уточнюється, що нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати не один раз за опалювальний сезон, прописано в останньому меморандумі з МВФ.

Politeka писала, що у Вінниці та Харкові для населення подешевшали опалення та гаряча вода. Так, через зниження вартості газу, у Вінниці середню вартість 1 Гкал тепла зменшили на 76 гривень. Для місцевих жителів запропонували наступні тарифи: 1822,45 грн за 1 Гкал (без ЦТП і ІТП); 1861,06 грн за 1 Гкал (з ЦТП); 1914,43 грн за 1 Гкал (з ІТП).

Крім того, з 10 вересня зменшаться тарифи на гарячу воду і тепло для жителів Харкова. Повідомляється, що опалення стало дешевше для: населення — на 3,26%; бюджетних установ — на 16,42%; релігійних організацій — на 10,75%; інших споживачів — на 16,16%.

Міністерство фінансів змінило процедуру виплати соціальної допомоги громадянам

Прес-служба відомства повідомила на офіційному сайті про запуск нової платформи, яка передбачає трьохетапну перевірку одержувачів. При цьому бюджет на виплату субсидій на наступний рік сильно урізали.

У повідомленні наголошується, самі механізми перевірки принципово не змінили, але вдосконалили. Вже в 2020 році чиновники почнуть шукати порушників, які незаконно отримують соцдопомогу, починаючи з 2016 року. Крім того, відтепер недобросовісним українцям буде складніше обдурити державну систему.

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