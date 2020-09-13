В Украине правительнство переписало правила получения субсидий на газ
Так, получатели субсидий за газ обязаны срочно уведомить органы социальной защиты о смене поставщика "голубого топлива", иначе можно лишиться выплат.
Так, в пресс-службе Минсоцполитики предупредили, что в ином случае все льготы и субсидии могут неправильно рассчитать на новый отопительный сезон.
Такие правила вступили в силу сразу после начала введения в Украине рынка природного газа - это произошло 1 августа 2020 года.
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В частности, с начала августа потребители природного газа могут самостоятельно выбирать компанию, где смогут закупить голубое топливо.
В связи с этим возникла проблема с получением субсидий на газ, ведь в органах соцзащиты каждый месяц получают информацию о тарифах на газ. А смена поставщиков означает, что меняются и текущие тарифы, а также информация о предприятии, доставляющих газ конкретному абоненту.
Также ранее сообщалось, что украинские льготники должны быть готовы к жестким проверкам.
Известно, что уже после Нового года будет запущена верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью.
То есть, с 1 января 2021 года будут жестче проверять потенциальных льготников.
Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий.
Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.
Также Politeka писала, что украинцы могут потерять жилье и деньги из-за коммуналки, детали жесткого законопроекта.