В течение отопительного сезона 2020 - 2021 годов тарифы на отопление могут кардинально измениться

В частности, тарифы на отопление могут вырасти на 15-16%. Причина возможного роста тарифов на отопление в Украине – весьма вероятное подорожание газа для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Эксперты рассказали для журналистов Обозревателя, что стоимость газа может увеличиться с 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.

Поскольку в структуре тарифа на теплоснабжение удельный вес подачи газа очень высок, то после подорожания топлива следует ждать 15-16% повышения этого тарифа.

Что же касается платежек, то в них это будет отображено следующим образом: обогрев однокомнатной квартиры в начале отопительного сезона обойдется примерно 1100 грн, а в середине зимы цена может увеличиться 1300 грн.

В то же самое время, эксперты отметили, что такие прогнозы лишь приблизительные. Ведь цена на энергоносители и на другие факторы определяют разные факторы. В числе этих факторов - ситуация на мировом рынке и распространение вируса, поэтому точного прогноза никто не даст.

Также ранее сообщалось, что в Раде могут рассмотреть вопрос о списании долгов за газ для определенной категории украинцев, если заранее установят, что тарифы для них завысили без весомых оснований.

То есть, украинцы будут платить меньше за голубое топливо, но только после пересмотра существующих тарифов.

Напомним, что новые тарифы на коммуналку, озвучены суммы и важные условия оплаты.

Как сообщала Politeka, украинцев добьют новыми тарифами на коммуналку: сколько сдерут за газ, воду и свет.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.