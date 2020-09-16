В текущем году не все коммунальные компании Украины смогут вовремя подать тепло в дома украинцев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на материал, опубликованный изданием ZIK.

Так, стало известно, что из-за долгов предприятий теплоэнергетики начало отопительного сезона под угрозой срыва. Об этом предупредили в "Нафтогазе". В компании сообщили, что задолженность перед ней имеют 98 компаний из 60 украинских городов.

Также появился список предприятий, которые оказались под угрозой срыва своевременного старта грядущего отопительного сезона.

Для того, чтобы не было перебоев с поставками газа, предприятиям необходимо оплатить не менее 90% полученного газа.

Что же касается стоимости теплоснабжения, то, согласно оценкам экспертов, украинцы будут платить за тепло каждый месяц по разным тарифам, а подорожание в пик сезона возможно на 15% в связи с тем, что стоимость газа (80% в структуре тарифа на тепло) устанавливается ежемесячно, а не на весь отопительный сезон сразу.

Кроме того, Кабмин еще в 2019-м принял постановление, позволяющее менять тарифы на тепло без длительного согласования.

Представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан считает, что в декабре-феврале газ может подорожать от 5,8 до 7 грн за кубометр. При таком подорожании газа тарифы на отопление вырастут приблизительно на 15-16%. Если в октябре за отопление однокомнатной квартиры надо будет заплатить около 1,1 тыс. гривен, то в декабре за эту же квартиру придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.

Уточняется, что нововведение, согласно которому тариф на тепло можно пересматривать не единожды за отопительный сезон, прописано в последнем меморандуме с МВФ.

Politeka писала, что в Виннице и Харькове для населения подешевели отопление и горячая вода. Так, из-за снижения стоимости газа, в Виннице среднюю стоимость 1 Гкал тепла уменьшили на 76 гривен. Для местных жителей предложили следующие тарифы: 1822,45 грн за 1 Гкал (без ЦТП и ИТП); 1861,06 грн за 1 Гкал (с ЦТП); 1914,43 грн за 1 Гкал (с ИТП).

Кроме того, с 10 сентября уменьшатся тарифы на горячую воду и тепло для жителей Харькова. Сообщается, что отопление стало дешевле для: населения — на 3,26%; бюджетных учреждений — на 16,42%; религиозных организаций — на 10,75%; других потребителей — на 16,16%.

Министерство финансов изменило процедуру выплаты социальной помощи гражданам

Пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте о запуске новой платформы, которая предусматривает трехэтапную проверку получателей. При этом бюджет на выплату субсидий на следующий год сильно урезали.

В сообщении отмечается, сами механизмы проверки принципиально не изменили, но усовершенствовали. Уже в 2020 году чиновники начнут искать нарушителей, которые незаконно получают соцпомощь, начиная с 2016 года. Кроме того, отныне недобросовестным украинцам будет сложнее обмануть государственную систему.

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