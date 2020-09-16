Перша леді України Олена Зеленська здивувала одкровенням

Як передає Politeka.net, дружина президента опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблені під час робочої поїздки до Австрії.

Так, Зеленська відвідала художню галерею Альбертіна, в якій за її ініціативою в червні 2020 року запрацював аудіогід українською мовою.

Перша леді не змогла приховати свого захоплення і поділилася емоціями з користувачами.

"Нарешті ми зустрілися! Знайомтеся - Альбертіна, Віденська красуня, чудово говорить українською! Мої почуття до Альбертіни завжди будуть особливими: саме вона була першою, хто відгукнувся на мою ідею про створення аудіогіду українською. Наша зустріч мала відбутися ще в червні, але карантин вніс свої корективи. І ось тепер маю можливість подякувати за відкритість і допомогу і послухати її цікаві розповіді про шедеври світового класичного модерну. українською! 💙 💛 ", - йдеться у підписі до фото.

При цьому багато коментаторів звернули увагу не тільки на слова дружини президента, але і на її зовнішній вигляд. До речі, Олені радять "поміняти стилістів", так як останнім часом її наряди дуже її старять. Крім того, українці обурилися, що в країні є куди більші проблеми, які потрібно вирішити, ніж Альбертіна. Тим не менш, більшість подякували Зеленській за ініціативу.

"Ви - красива, молода жінка, приємна, приваблива, інтелігентна, сучасна, але Вашим стилістам - незалік! Мадам Макрон куди більш стильно і молодіжно одягається..."- "Згодна повністю, молода жінка і вид на 50, як мінімум. Весь одяг мішкуватий і довгий. Жахливо"

"Красуня наша, гордимось тобою! Спасиба мила за все!"

"Олена! Я захоплююся Вами! Розумна, дипломатична, мудра, красива, стильна. Ви найкраща з усіх попередніх! Поки ви хворіли, вас дуже не вистачало"

"У Кривому Розі шахтарі без допомоги вже 2 тижні під землею"

Нагадавши, Зеленська вперше після хвороби вийшла в люди без маски, скандальні кадри.

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