Недавно переболевшая китайским вирусом первая леди Елена Зеленская отправились за границу
Как передает Politeka.net, супруга президента раскрыла подробности на своей странице в соцсети "Инстаграм". Как оказалаось, она вместе с Владимиром Зеленским совершает рабочий визит в Австрию.
"Впереди - два насыщенные дни. Австрийцы - признанные специалисты в создании безбарьерного публичного пространства, и они с радостью откликнулись на мою просьбу поделиться опытом", - отметила Елена Зеленская. - "Кроме протокольных мероприятий, обязательно посещу галерею Альбертина. Хочу лично поблагодарить руководство за помощь в создании русскоязычного аудиогида. И, конечно же, его протестировать 😊 Также вместе с Владимиром примем участие в торжественном запуске еще одного аудиогида на украинском".
На размещенном фото Елена и Владимир Зеленские позируют на красной дорожке у трапа правительственного самолета с масками на лицах. Их встречает почетная делегация, лидер которой дарит первой леди Украины букет цветов. Елена для первого визита после болезни выбрала небесно-голубой костюм делового фасона с черным поясом туфельки на высоких каблуках. Владимир Зеленский также нарядился в строгом дипломатическом стиле.
Заскучавшая звезда "Великолепного века" в бикини взбудоражила кадром в постели: "Сколько лет, а еще хороша"
"Как Пугачева допустила этот позор?": юная невестка Орбакайте дорвалась до сцены
Ольга Фреймут жестко припечатала Кухар в прямом эфире, страсти на "Танцях" накаляются: "Скажу от имени всех твоих жертв..."
Украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение: "начиная с 2016 года"
Стоит напомнить, что в конце июля первая леди и ее сын Кирилл заразились китайским вирусом. Только 21 августа Елена Зеленская впервые вышла на связь после лечения.
Напомним, Зеленская впервые после болезни вышла в люди без маски, скандальные кадры.
Как сообщала Politeka, Елена Зеленская неожиданно призналась украинцам в своей зависимости: «Правда в том, что…».
Также Politeka писала, что Елена Зеленская впервые после тяжелой болезни вышла на связь, удивив видом: "К сожалению...".