Недавно переболевшая китайским вирусом первая леди Елена Зеленская отправились за границу

Как передает Politeka.net, супруга президента раскрыла подробности на своей странице в соцсети "Инстаграм". Как оказалаось, она вместе с Владимиром Зеленским совершает рабочий визит в Австрию.

"Впереди - два насыщенные дни. Австрийцы - признанные специалисты в создании безбарьерного публичного пространства, и они с радостью откликнулись на мою просьбу поделиться опытом", - отметила Елена Зеленская. - "Кроме протокольных мероприятий, обязательно посещу галерею Альбертина. Хочу лично поблагодарить руководство за помощь в создании русскоязычного аудиогида. И, конечно же, его протестировать 😊 Также вместе с Владимиром примем участие в торжественном запуске еще одного аудиогида на украинском".

На размещенном фото Елена и Владимир Зеленские позируют на красной дорожке у трапа правительственного самолета с масками на лицах. Их встречает почетная делегация, лидер которой дарит первой леди Украины букет цветов. Елена для первого визита после болезни выбрала небесно-голубой костюм делового фасона с черным поясом туфельки на высоких каблуках. Владимир Зеленский также нарядился в строгом дипломатическом стиле.

Стоит напомнить, что в конце июля первая леди и ее сын Кирилл заразились китайским вирусом. Только 21 августа Елена Зеленская впервые вышла на связь после лечения.

Напомним, Зеленская впервые после болезни вышла в люди без маски, скандальные кадры.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская неожиданно призналась украинцам в своей зависимости: «Правда в том, что…».

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