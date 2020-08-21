Супруга украинского президента Елена Зеленская, переболевшая более месяца назад китайским вирусом, впервые за долгое время вышла на связь

Как передает Рoliteka.net, первая леди рассказала о своем опыте в микроблоге в Инстаграм. По ее словам, лечение длилось две недели.

Кроме того, стало известно о том, что также вирусом заразился их с президентом семилетний сын Кирилл.

"Мое первое сообщение после долгой паузы. Паузы, связанной с заболеванием COVID-19... Догадываюсь, что вопрос, который интересует вас больше всего: как это - перенести коронавирусную болезнь? Попробую ответить. Тому, кто до сих пор не верит, что я болела, и считает мою болезнь странным пиаром ... вам, к сожалению, будет неинтересно 😉 Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным...

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Сразу предвижу следующий вопрос: ребенок также болел? Да. Когда я была «на пике» болезни (было три неприятных дня, когда чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что мой семилетний Кирилл также имеет положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее, - поделилась первая леди, вспомнив о перенесенных "ужасах", - Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "позитивным".

Жена президента предупредила украинцев, что "к сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не почувствовать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония".

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