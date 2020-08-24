Жена президента Елена Зеленская обратилась к украинцам
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу первой леди в Instagram, Елена Зеленская поэтично поздравила сограждан с Днем Независимости.
Зеленская отметила, что август это ее любимый летний месяц, потому что последний.
"И как замечательно, что именно в августе День рождения нашей страны мне хочется найти слова, которые описали бы мою любовь к ней... Правда в том, что именно здесь я совершенно счастлива. Здесь родилась я, родились мои дети. Здесь - моя Родина, мое небо и Мое море, и все-все мои августы», - написала первая леди.
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Елена Зеленская рассказала о своей зависимости, и пожелала всем того же самого.
"Некоторые считают, что любовь-это зависимость. Пусть так. Тогда я желаю своей Родине в День ее рождения, в День ее Независимости, чтобы каждый ее гражданин был так же зависим от нее, как я! Из-за любви! Только через любовь!"- отметила первая леди.
Украинцы в комментариях откликнулись на такие слова, благодарят за поздравления и присоединяются ним.
24 августа 2020 года празднуют 29 годовщину Независимости Украины.
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