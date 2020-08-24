Жена президента Елена Зеленская обратилась к украинцам

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу первой леди в Instagram, Елена Зеленская поэтично поздравила сограждан с Днем Независимости.

Зеленская отметила, что август это ее любимый летний месяц, потому что последний.

"И как замечательно, что именно в августе День рождения нашей страны мне хочется найти слова, которые описали бы мою любовь к ней... Правда в том, что именно здесь я совершенно счастлива. Здесь родилась я, родились мои дети. Здесь - моя Родина, мое небо и Мое море, и все-все мои августы», - написала первая леди.

Елена Зеленская рассказала о своей зависимости, и пожелала всем того же самого.

"Некоторые считают, что любовь-это зависимость. Пусть так. Тогда я желаю своей Родине в День ее рождения, в День ее Независимости, чтобы каждый ее гражданин был так же зависим от нее, как я! Из-за любви! Только через любовь!"- отметила первая леди.

Украинцы в комментариях откликнулись на такие слова, благодарят за поздравления и присоединяются ним.

24 августа 2020 года празднуют 29 годовщину Независимости Украины.

Напомним, Елена Зеленская в трауре впервые показалась на людях после болезни, появились фото.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская впервые после тяжелой болезни вышла на связь, удивив видом: "увы..."

Также Politeka писала, что 26-летний дизайнер Елены Зеленской поразил признанием о работе с женой президента: "за два месяца...»